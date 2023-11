Femminicidio | Giulia e le altre | tutte le vittime del 2023

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Il 25 novembre è una ricorrenza importante: è la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne E’ “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l’art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne. Oggi, 25 novembre, è una ricorrenza importante: è la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999 con la risoluzione 54/134. La data scelta è quella del 25 novembre per commemorare le “Sorelle Mirabal“, uccise il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana perché si sono opposte alla dittatura di Rafael Trujillo, allora presidente del ...