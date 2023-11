Femminicidi | la delirante teoria di Bandecchi | «L’uomo ha bisogno di tradire | se no prima o poi ammazza» L’accusa | «Parole disgustose»

Leggi su open.online

(Di sabato 25 novembre 2023) «Lei ha mai tradito la sua fidanzata? Deve cominciare a tradirla, se no non è un uomo normale.o poi la». Non è lavolta (e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima) che il sindaco di Terni Stefanosi fa notare per una sua uscita particolarmente controversa. L’ultima in ordine di tempo arriva in un’intervista rilasciata a Fanpage proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi, 25 novembre, in tutto il mondo. «Io ho due figli, quando gli dico “guarda che bel culo che ha quella” questi mi dicono “io sono fidanzato, che mi importa”. Nella mia generazione un ragazzo fidanzato sa cosa avrebbe risposto? “Mi devo organizzare”», continuanel corso dell’intervista. A Fanpage il sindaco di Terni e coordinatore di ...