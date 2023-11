Femminicidi e violenze | le storie da non perdere per combattere il tema

Femministe che odiano le ebree: Giulia non c'entra, è delirio woke - Federico Punzi

...e del diritto delle donne a non essere vittime dida parte degli uomini. Innanzitutto, è una manifestazione contro il governo Meloni , accusato di un contrasto al fenomeno dei'...

Viaggio in Italia per capire le radici della violenza contro le donne Il Fatto Quotidiano

Femminicidio di Giulia, Bergamo si ferma: uomini e donne, in migliaia contro la violenza BergamoNews.it

A Concadirame inaugurata la panchina contro la violenza

Una collaborazione tra Viva Vittoria e il Centro antiviolenza per dire no alla violenza sulle donne e ricordare tutte le vittime del femminicidio, a partire da Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa in ...

Educare alla legalità insieme agli studenti

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la scuola Imondi-Romagnoli di Fabriano ha ospitato una serie di interventi su prevenzione e dati del fenomeno dei femminicidi. Il dirigente ...