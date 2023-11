F1 su TV8 | GP Abu Dhabi 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 novembre, scopriremo il nome di chi, domani, avrà l’89% delle possibilità di imporsi nel Gran Premio di Abu. D’altronde i precedenti parlano. Nell’era turbo-ibrida, il poleman ha vinto 8 volte 9, senza mai mancare il successo dal 2015 in poi! Le ultime otto edizioni sono pertanto tutte state conquistate da chi è partito dalla casella privilegiata. Al riguardo, in questoche volge al termine, nessuno può competere con Max Verstappen, autore del miglior giro in qualifica ben 11 volte (Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Olanda, Giappone, Qatar, San Paolo). Sono 5 le migliori prestazioni in qualifica di Charles Leclerc (Azerbaigian, Belgio, Usa, Messico, Las Vegas). Sono risultati per 2 volte i più rapidi di tutti sia Sergio Perez (Jeddah, Miami) che ...