F1 | pagelle qualifiche GP Abu Dhabi 2023 | Leclerc eroico | Verstappen dominante

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Ledelledel GP di Abudi F1. UnCharlesconquista la prima fila a Yas Marina, arrendendosi soltanto alMax, ma è un’ottima posizione la seconda in ottica lotta con la Mercedes per i costruttori. George Russell, infatti, chiude in quarta posizione questeintense, in cui le grosse delusioni sono Sainz, fuori al Q1 e Hamilton fuori al Q2. Di seguito ecco i voti ai protagonisti. MAXvoto 10 Tutto facile per lui e dopo qualche qualifica non impeccabile nelle ultime settimane, oggi torna a far paura: in ciabatte si prende il miglior tempo, dominando con le gomme nuove, domani si potrebbero rivedere i distacchi monstre della prima metà ...