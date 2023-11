F1 | Oscar Piastri | “Qualifica durissima con distacchi minimi | domani ho il passo per puntare al podio”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Non può che essere soddisfatto, dopo aver centrato la terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina abbiamo vissuto una Q3 letteralmente emozionante, con Max Verstappen che ha sfidato tutto il gruppo. Ancora una volta (la quarta consecutiva su questa pista, la 32a in carriera) il pilota del team Red Bull ha stampato la pole position, ma alle sue spalle le emozioni non sono mancate. Seconda posizione per Charles Leclerc a 139 millesimi dalla vetta, quindi terzo proprio l’australiano del team McLaren a 337, davanti a George Russell, quarto a 343 e quinto Lando Norris a 371. Al termine delle qualifiche odierne, il pilota australiano ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito. “Davvero una sessione ...