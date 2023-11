Verstappen in pole ad Abu Dhabi - Leclerc in prima fila : la Ferrari vuole il secondo posto Mondiale

Leclerc: 'Ottime sensazioni, prima fila Ferrari resta una sorpresa'

Charles Leclerc scatterà in prima fila nel GP die già questo è un ottimo risultato per una Ferrari che non si aspettava di chiudere così in alto nel sabato di Yas Marina. Una buona posizione per andare all'attacco della piazza d'onore nel ...

Abu Dhabi senza respiro: pole di Verstappen ma Leclerc trova il guizzo che vale la prima fila La Gazzetta dello Sport

F1 Gp Abu Dhabi qualifiche, risultato: Verstappen in pole, Leclerc gran 2°. Male Sainz e Hamilton Corriere della Sera

F1: Gp Abu Dhabi. Verstappen "Trovata armonia, stagione speciale"

Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull intervistato nell'immediato post qualifica del Gran Premio di Abu Dhabi, in seguito alla pole position conquistata al termine della sessione ...

Gp Abu Dhabi, Max Verstappen superpole ma che Leclerc!

Il duo Max Verstappen -Red Bull ritorna ad essere saettante anche in qualifica sulla pista di Abu Dhabi. La pole è firmata infatti dal binomio iridato ma a dare spettacolo è stato di nuovo Charles Lec ...