F1 GP Abu Dhabi | Verstappen | “Pole frutto dell’armonia ritrovata in qualifica”

(Di sabato 25 novembre 2023) “Unaarrivata dopo le difficoltà nelle prove libere,di un’armoniain”. Lo ha detto il pilota Red Bull, Max, intervistato nell’immediato postdel Gran Premio di Abu, in seguito allaposition conquistata al termine della sessione di qualifiche sul circuito di Yas Marina. “Durante le prove abbiamo faticato, perché si tratta di un tracciato in cui capita di scivolare con le gomme – ha detto-. Invece inabbiamo messo a posto la macchina riuscendo a ottenere laposition e trovando più armonia. La conclusione di una stagione davvero molto positiva e speciale, in cui mi sono divertito e goduto i risultati”. ...

GP Abu Dhabi - Qualifiche F1 : pole 32 in carriere per Verstappen - agganciato Mansell!

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA : Verstappen in pole - un Leclerc pazzesco è secondo! Sainz partirà sedicesimo

GP Abu Dhabi - Qualifiche F1 : pole 32 in carriera per Verstappen - agganciato Mansell!

F1 - Leclerc 2° in qualifica ad Abu Dhabi con una magia! Verstappen in pole - Sainz fuori in Q1

Gp Abu Dhabi 2023, Verstappen in pole davanti a Leclerc e Piastri

E' la quarta consecutiva per il pilota olandese Max Verstappen con la sua Red Bull conquista la pole position nel Gp di2023 con il tempo di 1.23.445. E' la quarta consecutiva in questo Gp per il pilota olandese e la 32esima in carriera come Mansell. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc. ...

Qualifiche LIVE: Sainz eliminato nel Q1 Sky Sport

F1 Gp Abu Dhabi qualifiche, risultato: Verstappen in pole, Leclerc gran 2°. Male Sainz e Hamilton Corriere della Sera

L'ultima pole dell'anno è di Verstappen

Max Verstappen ha conquistato la pole position numero 32 in carriera, piazzando il giro più veloce nelle qualifiche del GP Di Abu Dhabi in 1:23.445. Il tre volte campione del mondo partirà davanti a t ...

Qualifiche Abu Dhabi: a Max Verstappen l'ultima pole position della stagione davanti a un super Leclerc, solo 16° Sainz

FORMULA 1 - La Red Bull riappare nelle qualifiche e per la quarta edizione consecutiva del GP Abu Dhabi in pole position c'è Max Verstappen. Leclerc in prima fi ...