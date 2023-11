F1 GP Abu Dhabi | Leclerc | “Temevo di non superare Q1 o Q2 | sono molto contento”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Le parole di Charles, secondo classificato, dopo le qualifiche del Gran Premio di Abu: “Onestamente considerando il weekend fatto finora non mi aspettavo per nulla questo risultato. Sapevo che nell’ultimo giro dovevo mettere tutto insieme, all’ultima curva abbiamo scivolato un po’ troppo ma penso sia capitato a tutti.di questo secondo posto, ho temuto di nonil Q1 o il Q2 ma alla fine abbiamo trovato la prima fila ed è fantastico. Con le gomme usate la nostra vettura fa un pochino di fatica in più, non avevamo tante speranze ma una volta che mettiamo le gomme nuove tutto prende vita.della prima fila, è una sorpresa. L’obiettivo è battere le Mercedes nel campionato costruttori, spero anche che ...