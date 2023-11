F1 GP Abu Dhabi 2023 | risultati qualifiche e griglia di partenza

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Idellee ladidel Gran Premio di Abudi Formula 1. E’ il momento attesissimo di andare a conoscere la composizione delladie dunque di conseguenza delle dieci file per la gara di domani. Chi andrà a conquistare la pole position? Di seguito ecco l’evolversi dellee lacompleta. Q1 – Fuori a sorpresa Carlos Sainz. Una Ferrari già eliminata, delusione per il Cavallino. Esclusi anche Magnussen, Bottas, Zhou e Sargeant, Leclerc passa il taglio ma come decimo. Q2 – Hamilton escluso per la seconda volta di fila e si infuria. Buona notizia per la Ferrari, rimasta una punta anche alla Mercedes. Fuori nel Q2 anche Esteban Ocon, Lance Stroll, ...