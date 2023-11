F1 | George Russell precede le McLaren nella FP3 di Abu Dhabi | 5° Leclerc | ultimo Sainz

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Un lanciatissimoha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu, ventiduesimo eappuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina abbiamo visto un turno (l’del campionato) impostato in maniera differente dai vari team. Quasi tutti hanno iniziato subito con le gomme soft per poi passare alla simulazione di passo gara. La Ferrari, invece, ha fatto il contrario, procedendo a lungo con le gomme medie, mettendo però a segno diversi giri interessanti e con velocità costante. In casa Red Bull, stranamente, tante difficoltà a trovare il giusto assetto, con la RB19 di Max Verstappen che è stata “rivoltata come un calzino” fino all’minuto del turno. Il miglior tempo della mattinata sulla pista che ...