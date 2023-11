F1 | Frederic Vasseur | “Puntiamo ad arrivare secondi nei Costruttori E nel 2024…”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Yas Marina i risultati sono stati agli antipodi per la Ferrari: secondo posto per il monegasco Charles Leclerc e sedicesimo per lo spagnolo Carlos Sainz. Un riscontro frutto più dell’abilità di Leclerc che sul giro secco ha compiuto un’autentica magia, nel giorno dell’ennesima pole-position dell’olandese Max Verstappen (Red Bull). In vista dell’ultima gara dell’anno, il Team Principal della Rossa,, ha tracciato un bilancio di quanto visto: “All’inizio di quest’anno abbiamo compreso che il progetto non fosse competitivo. I dati al simulatore ci avevano detto questo, però la squadra ha saputo reagire e lavorare per risollevarsi dalla difficile condizione in cui era“, ha raccontatoai microfoni di Sky ...