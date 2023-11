F1 | Ferrari vs Mercedes per il 2° posto costruttori | la situazione dopo le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Entra nel vivo l’ultimo weekend della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1: in palio ad Abu Dhabi non c’è né il titolo piloti né quello, ma c’è grande bagarre per la seconda posizione nella classifica deitra, con la scuderia tedesca che arriva a questa gara con quattro punti di vantaggio. Un piazzamento non da sottovalutare, poiché tra seconda e terza posizione c’è una differenza di ben 9 milioni di dollari di premio in denaro.lelanon si è messa benissimo per la: il sedicesimodi partenza di Sainz è piuttosto penalizzante e non consente di partire in discesa per la gara di domani. Se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, Leclerc scatterà ...