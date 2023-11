F1 e MotoGP oggi | orari qualifiche e Sprint Race GP Abu Dhabi e Valencia | tv | programma | streaming TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023)sabato 25 novembre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Spazio alledel GP di Abuper quanto riguarda la F1, allee alladel GP diper la. Si preannuncia grandissimo spettacolo: si assegnano la pole position e si distribuiscono i primi punti. Sul circuito asiatico i piloti si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi le migliori posizioni sulla griglia di partenza per il Gran Premio di domani. In terra spagnola, invece, i centauri cercheranno il piazzamento nella mattinata e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica. Di seguito il ...