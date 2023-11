F1 | a che ora la gara del 26 novembre | programma GP Abu Dhabi 2023 | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Dopo aver messo in archivio la giornata odierna dedicata alle qualifiche, è già tempo di pensare a domani, quando vivremo il Gran Premio di Abu, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina tutto è pronto per andare a chiudere il campionato. Alle ore 14.00 italiane (le ore 16.00 sul Golfo Persico) vivremo l’ultimadella stagione, con Max Verstappen che proverà a vincere la sua diciannovesima prova stagionale per andare a quota 54 totali e ritoccare nuovamente il libro dei record. In casa Ferrari, invece, si proverà a spezzare il tabù-Abu, circuito sul quale non ha mai vinto. Dall’esordio del 2009 (vittoria di Sebastian Vettel in Red Bull), infatti, la scuderia di Maranello ha conquistato solo qualche podio qua e là. Le ultime tre edizioni sono state ...