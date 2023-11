Ex Roma | Kluivert nella storia | il dato è da record Solo un altro ci era riuscito

(Di sabato 25 novembre 2023) Con il primo gol in maglia Bournemouth, Justinentraristretta cerchia dei giocatori capaci di segnare almeno una rete nei top...

Barcellona - ecco Shane Kluivert : figlio di Patrick - fratello dell'ex Roma Justin. Primo contratto per lui

GdS – Barcellona - ecco Shane Kluivert : figlio di Patrick - fratello dell’ex Roma Justin. Primo contratto per lui | Mercato

Non escludo il ritorno

... da Ziege a Bogarde passando pere Andreas Andersson, Don Fabio non ci capì niente fin da ... fino ad ammettere pubblicamente di vergognarsi dopo una manita subita dalladi Zeman. Per chi ...

Roma, la rosa è sfiorita. Quanti prestiti: in 3 anni valore sceso dell’8,5% Roma Giallorossa

Amarcord, 24 novembre 2019: primo gol in giallorosso per Mancini ... Siamo la Roma

Premier: Man City-Liverpool, pari e aereo che 'protesta'

E' finito 1-1 il big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool, ovvero le prime due della classifica. (ANSA) ...

Bijzonder record voor Justin Kluivert

Een bijzonder record voor Justin Kluivert. De buitenspeler is de allereerste Nederlandse speler ooit die in de vijf grootste Europese competities heeft gescoord. Kluivert is [...] ...