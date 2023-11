Ex cantante di Amici tra i big di Sanremo 2024 | arriva la conferma

(Di sabato 25 novembre 2023) Sono chiuse le candidature per il Festival die Amadeus ha dichiarato di aver ricevuto più di 400 brani e di averne già selezionati poco dopo 50, dai quali adesso sta scegliendo i 23 che ascolteremo a febbraio. Tra i pezzi in questione pare proprio che ce ne sia uno di una nota exdidi Maria. “Manca davvero poco. Quando annuncerò tutti i big che vedremo al teatro Ariston? Lo farò al TG 1 domenica 3 dicembre, durante l’edizione delle 13:30. Nei mesi scorsi ho ascoltato più di 400 canzoni. Di tutte queste proposta circa 50 mi sono piaciute molto” Exdial Festival di. Tra questi 23 big che canteranno sul palco del Teatro Ariston dal 6 febbraio pare che ci sarà anche Angelina Mango, reduce dal ...

Amici - nota cantante confessa : “Tre anni fa fui contattata da Rudy Zerbi per partecipare al talent” - poi svela cosa è accaduto

Amici 23 - daytime : ballerina in sfida immediata - cantante a rischio eliminazione

Anticipazioni Amici 23, puntata del 26 novembre: Due eliminazioni. Sospesa la maglia a un cantante Fanpage.it

Cricca sui casting di Amici: Ho parlato con Rudy Zerbi, il giorno dopo mi hanno chiamato Fanpage.it

Matthew assente in studio a causa di un grave lutto in famiglia

Cricca mette nei guai Rudy Zerbi, dichiarazione che getta ombre su Amici

