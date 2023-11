Europei di Curling | l’Italia Femminile conquista l’argento | è il terzo della storia azzurra

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023) Aberdeen – I Campionatidi Aberdeen 2023 sono ufficialmente passati agli archivi.ha eguagliato il proprio miglior risultato di sempre, fregiandosi di una preziosa medaglia d’argento. A conseguirla è stata la squadracomposta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle). Il quartetto, accompagnato da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di riserva, è stato guidato dall’allenatrice Violetta Caldart sotto la supervisione del Direttore Tecnico Claudio Pescia. Nella finale disputata sabato 25 novembre, il team azzurro ha dovuto inchinarsi alla Svizzera campionessa del mondo in carica, giunta imbattuta alla partita decisiva per il titolo continentale. Il match è cominciato bene per la formazione tricolore, ...