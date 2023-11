Ennio Morricone al MoMa di New York | tra Roma e il mondo  

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 novembre 2023) A Tor Marancia, lo sguardo pensoso e buono difende i palazzoni popolari. Un murales enorme realizzato nel novembre del 2022, per iniziativa della A.S.e creato da Lucamaleonte, a due anni dalla morte del compositore, nato il 10 novembre 1928 e scomparso nel luglio del 2020. La mano sotto il mento, lo sguardo pensoso, santo patrono laico di una città in cui è nato, che ha amato e che ha trasfigurato psico-geograficamente e armonicamente nelle sue stesse colonne sonore. Già nel luglio del 2020, sulle mura di Trastevere, a via delle Fratte, luogo natio del musicista, all’angolo con via dei Fienaroli era apparso un significativo e iconico murale, a firma di Harry Greb, che immortalavacon il dito sul naso nel gesto del silenzio e una statuetta dell’Oscar stretta nelle mani, ideale ...