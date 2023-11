Emergenza autisti | in Italia ne mancano 10mila

Leggi su quifinanza

(Di sabato 25 novembre 2023) La problematica della carenza di conducenti non è limitata all’, ma è un fenomeno diffuso in Europa. Nel solo 2023, insi registrano 10.000 posizioni non coperte, ma la situazione è altrettanto critica in altri paesi. Secondo il rapporto dell’Iru (Unione Internazionale Trasporti su Strada), che ha coinvolto 290 società in 7 paesi europei, se non si verifica un’inversione di tendenza, quest’anno si prevede che quasi 105.000 posizioni rimarranno vacanti. Conseguenze della carenza: impossibilità di espandersi Le conseguenze di questa carenza sono significative. Il 75% delle aziende lamenta di non poter espandere il proprio business, il 57% sta affrontando un aumento dei costi legato a queste figure professionali, che si aggiunge all’incremento del costo dei carburanti, mentre il 48% sta sperimentando una diminuzione della produttività. Ciò ...