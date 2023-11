Emanuel Lo fa una dedica romantica a Giorgia in diretta | la sua reazione è incredibile!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 25 novembre 2023) Scopriamo la storia d'amore che tiene incollate generazioni: quella traLo e. Vent'anni di emozioni tra alti e bassi, ma con un sentimento che si rinnova giorno dopo giorno. Tra le storie d'amore del mondo dello spettacolo, quella diLo, ballerino di talento, e, cantante straordinaria, continua a far battere il cuore di molti. Vent'anni di amore e passione, e ancora oggi il loro sentimento sembra non conosce alcun calo. Il loro coraggio nell'esprimere il loro amore al mondo intero li rende unici nel loro genere. L'inizio inaspettato della loro storia d'amore La scintilla tra i due è scoccata in modo piuttosto insolito: si sono conosciuti all'inizio del nuovo millennio, durante un tour di grande successo diera parte del corpo di ...