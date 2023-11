Eleonora Giorgi tumore | il figlio Paolo Ciavarro rompe il silenzio

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 novembre 2023) La notizia del cancro dial pancreas ha scosso i telespettatori di Pomeriggio 5. Ospite nella puntata di venerdì 24 novembre 2023 l'attrice, armata del coraggio che l'ha sempre contraddistinta nella sua carriera, ha rivelato come ha scoperto l'insorgenza del. Si tratta di un male operabile, fanno sapere i medici. Inoltre ha spiegato di voler condividere tutto il percorso che dovrà affrontare con il proprio pubblico che per lei è come una grande famiglia. La 70enne non si vergogna della malattia non nascondendo le proprie fragilità: "Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica molto prudente e molto buona mi ha consigliato di non dirlo. E invece no. Tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male". A Myrta Merlino, che proseguirà con la sua trasmissione anche durante il ...