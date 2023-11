Eleonora Giorgi | il drammatico annuncio

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 25 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La madre di Paolo Ciavarro è malata: le dichiarazioni difanno crollare i telespettatori italiani in lacrime. Le sue parole, LE PAROLE DELLA MAMMA DI PAOLO CIAVARRO: L’E’- Ospite di Myrta Merlino su Canale 5,ha rivelato: “Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l’operazione, poi il ...