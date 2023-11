Elena Cecchettin | “Mi aspetto tanta gente nelle piazze | serve una rivoluzione culturale”

Giulia Cecchettin - Non una di meno invita la sorella Elena alla manifestazione di Roma contro la violenza sulle donne : «Marcia con noi in prima fila»

25 novembre, oggi manifestazioni contro la violenza sulle donne

Oggi alla manifestazione potrebbe essere presente anche, la sorella di Giulia, massacrata dall'ex fidanzato. Non è certa di esserci anche la numero uno del Pd Elly Schlein che, però,...

Elena Cecchettin: 'Io il 25 novembre al corteo Potrei esserci' Agenzia ANSA

La grande piazza per le donne che divide la politica. Elena Cecchettin: “Forse vado” la Repubblica

Giulia Cecchettin, l’sos ignorato e nessun intervento: un’inchiesta sul 112 e le pattuglie assenti

Le verifiche sono in corso, ma gli accertamenti per il comando Generale dell’Arma sono quasi la routine, in un’indagine come quella sulla morte di Giulia Cecchettin, che ha ...

Giulia Cecchettin, il vicino, il percorso, i dubbi. L’allarme caduto nel vuoto fino alla denuncia del papà

Il testimone aveva descritto il modello dell’auto che si allontanava. Le pattuglie erano state inviate su un incidente e una rissa. «Necessario fare chiarezza», Piantedosi sulla telefonata al 112 fatt ...