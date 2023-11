Effetto Mazzarri! Il Napoli batte 1-2 l’Atalanta | il ritorno è vincente… col giallo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 novembre 2023) L’Mazzarri si vede fin dalla prima partita. Ilsulla panchina deldell’allenatore toscano è risultato subito vincente. E non era scontato. Tre punti pesantissimi quelli strappati dagli azzurri in trasferta a Bergamo, sul campo del, terreno di gioco in cui è sempre complicato tornare a casa con l’intera posta in palio. In particolar modo allenando da pochi giorni la squadra. Il temperamento di Mazzarri si vede subito: ammonito dopo 32?. Due minuti dopo a Rrhamani viene annullato un gol per fuorigioco. Al 44? Kvaratskhelia apre le marcature su assist di Lorenzo. I partenopei chiudono in vantaggio il primo tempo, ma al 53? della ripresa vengono ripresi dalla rete di Lookman. La svolta arriva dalla panchina: Mazzarri si gioca la carta Elmas che al 79? risulta decisivo con la rete che porta ...