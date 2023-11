Educazione alle relazioni nelle scuole

“Educazione alle relazioni in salsa cattolico-conservatrice? No - grazie”. L’Unione degli Atei e Agnostici boccia il progetto Valditara

Il titolo - provocatorio - è Questo libro non parla di sesso (Sonda) - gli autori sono due celebri fumettisti americani - Erika Moen e Matthew Nolan. Il libro - per ragazzi sopra i 14 anni - affronta temi come identità di genere - rispetto del desiderio dell'altro - consenso. Insomma - educazione sessuale inclusiva. Un'attivista ha lanciato una petizione per ritirarlo dalle librerie Coop : diffonderebbe contenuti osceni. Che cosa fa paura?