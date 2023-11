Educare alla nonviolenza contro patriarcato e bellicismo | due facce della stessa medaglia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) “A dispetto di tutti gli sforzi profusi per circoscrivere l’usoviolenza al rango di mezzo anziché di fine, l’attuazioneviolenza come mero mezzo diventa inavvertitamente fine a se, producendo nuova violenza, riproducendola, reiterando la licenza e autorizzando altra violenza. La violenza non si esaurisce nella realizzazione di un dato obiettivo; al contrario si rinnova in direzioni che eccedono tanto le intenzioni deliberate quanto gli schemi strumentali. (…) L’usoviolenza serve solo a rendere il mondo un luogo più violento, introducendovi ulteriore violenza”. Lo scrive la filosofa Judith Butler ne La forza(2020) evidenziando quanto sia difficile circoscrivere e delimitare la violenza, separando nettamente i contesti in cui è preparata e ...