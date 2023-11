Edi Rama a TPI | “Vi spiego perché l’accordo Italia-Albania funzionerà”

Leggi su tpi

(Di sabato 25 novembre 2023) Presidente, il protocollo d’intesa siglato da Lei e dal presidente Meloni è riuscito in un miracolo politico: far infuriare la destra albanese e la sinistrana. E forse anche gli euroburocrati. Che cosa avete fatto mai?«Il mio problema non sono mai le polemiche, che dalle nostre parti sono pane e vino quotidiano della vita politica, ma capire sempre quale sia la cosa giusta. Poi bisogna fare tutto il possibile per farla, quella cosa. E per farla bene. Alcune volte ciò che ti sembra giusto quando lo avevi deciso, dopo non si rivela così giusto. Altre volte, pur rimanendo giusto averlo scelto, non si riesce a farlo bene. Nel caso del Protocollo, io mi auguro non solo che sia la cosa più giusta da fare, ma anche che sia una cosa fatta bene. Si tratta di un’operazione certamente non del tutto ...