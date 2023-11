Echeverri | la nuova stella Argentina nel segno di Messi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Inc’è un nuovo piccolo fenomeno, si chiamae al Mondiale U17 sta trascinando l’Albiceleste Inc’è un nuovo piccolo fenomeno, si chiamae al Mondiale U17 sta trascinando l’Albiceleste. Per conoscerlo meglio basta vedere i suoi video su YouTube o anche solo l’ultima gara giocate, assolutamente non banale, quella contro i rivali storici del Brasile. L’si è imposta con il risultato di 3 a 0 e la firma è stata proprio del gioiellino del River Plate. Quando le gare contano i giocatori di talento salgono in cattedra e in Indonesia il professorino d’eccezione è stato proprio il classe 2006. Tripletta d’autore per emulare l’altro 10 della Seleccion, Leo. Ora le semifinali per continuare a coltivare il sogno iridato.