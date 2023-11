“Ecco il mio menù completo per il pranzo di Natale | così riesco a risparmiare e spendo solo 8 euro a persona”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Organizzare undia prezzi contenuti? Sì può fare. Ce lo spiega Gemma Loveden, una signora britannica che – intervistata dal Mirror – ha svelato trucchi e segreti per cucinare dei piatti coi fiocchi senza spendere tanti soldi. La scrittrice gastronomica, che vive con i suoi figli e il suo compagno Guy, ha comprato un cesto con carne di tacchino e di manzo in offerta da un rivenditore online e ne ha approfittato per garantire alla famiglia un sostanzioso banchetto banchetto natalizio ma con un occhio al portafogli: per tutto ilha speso la modica cifra di circa 8. “Mangiare insieme aè importante per me e tutta la mia famiglia – ha sottolineato Gemma -. Mi è sempre piaciuto cucinare per la mia famiglia ma il costo della vita ha reso difficile ...