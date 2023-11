E’ stallo nei trasferimenti di ostaggi | accuse incrociate tra Israele e Hamas

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 25 novembre 2023) Il colonnello Olivier Rafowicz, portavoce dell'esercito israeliano, ha dichiarato intervistato da Lci che si è verificato un "blocco nel trasferimento degli" israeliani, i quali avrebbero dovuto essere rilasciati dain base a un accordo di tregua. Il portavoce ha accusatodi non mantenere la parola data nonostanteabbia rispettato al 100% la tregua concordata. Il secondo gruppo diisraeliani, programmato per essere liberato come parte dell'accordo, non è ancora stato trasferito ai mediatori della Croce Rossa, secondo quanto riportato dalla radio israeliana Kan. I negoziati per il rilascio sono ancora in corso, con l'emittente che conferma che il primo gruppo diè stato rilasciato in base all'accordo di tregua di quattro giorni.Le tensioni tra ...