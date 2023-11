“È propaganda contro il maschio” Cruciani attacca il corteo femminista

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 novembre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppeha commentato il mancato finanziamento del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi da parte del Ministero della Cultura. “Per chi fosse interessato all’argomento può andare sull’internet, si sta discutendo da alcune ore tra addetti ai lavori”, ha esordito, per poi aggiungere con tono critico: “Pazzesco! Ma questi grandissimi cavoli se non ha preso i contributi, fosse per me i contributi al cinema andrebbero tagliati tutti datevi alla povera gente, non ai cinematografari a chi deve fare i film. Dite no al finanziamento dei giornali e io sono d’accordo, allora diciamo no anche al finanziamento del cinema una discussione assurda, surreale”. Senza freni,ha commentato anche altri temi caldi del momento, tra cui le manifestazioni delle femministe e le ...