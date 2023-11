È possibile educare contro la violenza? Vorrei chiederlo agli uomini

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 25 novembre 2023) Oggi, 25 novembre, è la «Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne», ma c’è un errore: il focus del discorso non dovrebbero essere le donne, ma gli. Chiamiamola, piuttosto, «Giornata internazionalelamaschile» e cominciamo a capire cosa possiamo fare noi genitori per contrastarla (e cosa invece no)