È morto il costumista Luca Sabatelli | la mente dietro i look più iconici di Raffaella Carrà

Leggi su dilei

(Di sabato 25 novembre 2023). Il mondo dello spettacolo e della moda piange una delle sue menti più brillanti ed estrose. Aveva 87 anni e si è spento a Milano la mattina del 14 novembre. Al suo lavoro diaveva dedicato la vita, diventando un nome conosciuto e legato soprattutto alla figura iconica e immortale di. Ma non solo. Collaborò a importanti produzioni italiane per il teatro, il cinema e la televisione, realizzando abiti per attrici del calibro di Monica Vitti, Laura Antonelli, Anita Ekberg e Ursula Andress. Chi eraNato il 3 dicembre 1936, coltivò il suo interesse verso la moda e la scenografia all’Accademia di belle arti di Firenze. Il lungo il suo sodalizio con...