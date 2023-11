Duello Meret – Gollini | Mazzarri ha scelto di titolare contro l’Atalanta

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) Tra poche ore andrà in scesa ilbis, con il riesordio del tecnico toscano sulla panchina azzurra al Gewiss Stadium. Poche, pochissime ore e Walterriprenderà la propria avventura sulla panchina del Napoli, pronto a sfidaredi Gasperini in un vero e proprio sdiretto per il quarto posto. Una gara che dirà molto sull’impatto dell’ex Cagliari sulle menti dei giocatori, che avranno ovviamente bisogno di tempo per comprendere i nuovi dettami tattici, ma che potrebbero sentirsi rinvigoriti dalla scarica d’adrenalina derivante da questa nuova gestione tecnica. Verso, chi gioca in porta? La formazione che scenderà in campo nel moderno Gewiss Stadium è pressochè fatta, se non fosse per alcuni dubbi che con ogni probabilitàporterà con sé ...