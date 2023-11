Dove abita Fiorello a Roma? Zona celebre ed esclusiva

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023) È un personaggio noto della televisione. Presentatore, comico, cabarettista, intrattenitore, imitatore… e tanto altro ancora. Stiamo parlando di, all’anagrafe Rosario Tindaroun grande showman che ha iniziato la sua carriera ‘per caso’, quando venne assunto, poco più che ragazzino, in un villaggio turistico nel quale ha iniziato a lavorare prima come facchino in cucina, poi come aiuto cuoco, per risalire pian piano la scala gerarchica e diventare direttore artistico Valtur. D’altro canto la sua simpatia, la sua capacità comunicativa, la sua allegria non potevano passare inosservate, e con tempo, è stato capace di conquistare un posto di prestigio come conduttore televisivo e radiofonico.– ilcorrieredellacitta.comè diventata a tutti gli effetti la città di ...