Donnarumma | polemiche furibonde in Francia | è accaduto proprio in queste ore

(Di sabato 25 novembre 2023) Fresco di qualificazione agli Europei con la Nazionale italiana, Gigioè tornato al centro delle critiche in. Chi vorrebbe diventare il giocatore più fischiato di San Siro, nessuno. L’ultimo mese di Gigioè stato una vera montagna russa di emozioni e di avvenimenti, diciamo quasi tutti sportivi. L’ex portiere rossonero è dovuto tornare a Milano con la maglia del PSG e sfidare la formazione di Stefano Pioli, perdendo. La sconfitta forse era già personale, dopo tutti quei bigliettini a forma di dollaro distribuiti nel pre gara e poi lanciati in campo. Dal numero 71, dai fischietti e da molto altro. Il frastuono di San Siro ha forse toccato decibel da record. Si è professionisti, ma sicuramente non saranno stati giorni facili per il portiere del club parigino.poi ha fatto un reset ...