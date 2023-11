Donna vaga a piedi sull’autostrada | intervengono i Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNotte agitata quella di ieri. Sull’utenza 112 giunge una telefonata di una ragazza di trentadue anni in cui segnala che, di ritorno a casa, mentre percorreva l’autostrada da Pompei verso Avellino, viene d’improvviso fatta fermare su richiesta della sorella, di poco più grande e a bordo della stessa autovettura. Quest’ultima, in preda ad un forte stato di agitazione psicofisica dovuto (pare) a problemi personali, con fare repentino scende dall’auto e si allontana, percorrendo a, pericolosamente, il tratto autostradale. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagniadi Baiano prontamente avvisata, raggiunge il casello autostradale più vicino, raccoglie velocemente i dati essenziali del fatto e inizia a percorrere l’autostrada in cerca dellache, in breve tempo, viene ...