Donna uccisa da platano a Roma | l’agronomo | “Alberi troppo vecchi | fare come a Parigi”

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – "Noi sbagliamo una cosa, confondiamo la manutenzione con la stabilità. Il problema è che le piante in città sonoe e per questo cadono. Le radici iniziano pian piano a lasciarsi andare, a diminuire e conseguentemente le piante cadono. Le potature servono per alleggerire il peso di una pianta ma il problema è