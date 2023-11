Donna picchiata dal marito per aver preso le difese di Giulia Cecchettin

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 novembre 2023) , salvata grazie alla telefonata del figlio ai carabinieri Portogruaro, in provincia di Venezia, è stata lo scenario dell’ennesima aggressione ad unada parte del compagno. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, era ora di cena, la famiglia – moglie,e bimbo piccolo – sono seduti intorno alla tavola. In televisione si parla del femminicidio die l’uomo commenta: «Chissà lei cosa aveva combinato per farsi ammazzare». L’affermazione genera la reazione della moglie, che gli dice: «Ma cosa stai dicendo? Parli come un criminale». Le parole sdegnate dellafanno scattare l’ira del, che le sferra un pugno nell’addome, facendola cadere a terra senza fiato. La violenza non si è però fermata, perché l’uomo afferra un coltello e la colpisce. ...