Donna incinta minacciata e aggredita dall’ex e dai parenti di lui | l’uomo ai domiciliari e per gli altri divieto di avvicinamento

(Di sabato 25 novembre 2023) Minacce, percosse e pedinamenti da parte dell’ex fidanzato, che non aveva accettato la fine della loro relazione. Una storia che sembra ripetersi all’infinito, ma in questo caso a perseguitare una– tra l’altro in attesa di un figlio – anche idello stalker. E così, dopo la denuncia e le indagini, i carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno eseguito le misure cautelari per atti persecutori, minacce e lesioni personali aggravate nei confronti di nove persone. A sporgere la denuncia è stata la vittima di ripetute violenze commessefidanzato e daidi lui. Secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria,non aveva accettato la fine della relazione. Le violenze a carico dellasi erano aggravate da quando era, e in ...