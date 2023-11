Donizetti Opera | la forza della conoscenza e dell’accoglienza di “Alfredo il Grande”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023) Bergamo. “Parlo sincero (sarà quel che sarà), ma io non so far di più”. Parole scritte a Mayr da unsconfortato, per un’che non ebbe molto successo (fatto che avvenne invece per il compositore bergamasco con i lavori successivi). Un’, “il” che il 2 luglio 1823 segnò il debutto del ventiseienneal Real Teatro di San Carlo di Napoli, senza però alcuna replica. Un’che, nel bicentenario, trova però una prova d’appello grazie aed al suo progetto #200, che consiste nel rappresentare in ogni edizione del festival un’composta danello stesso anno, ma due secoli prima. Prima volta in scena nell’epoca ...