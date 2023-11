Domenica In | Laura Pausini super ospite della puntata di domani

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 novembre 2023) L'artista sarà protagonista di una lunga intervista nella quale si racconterà tra successi e vita privata26 novembre 2023, andrà in onda l’undicesimadell’edizione 2023/2024 di ‘In’, condotta da Mara Venier. Appuntamento dalle 14 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Nello studio di ‘In’ arriverà, che ha appena vinto il riconoscimento ‘Person of the Year’ ai Latin Grammy Awards 2023, terza donna nel mondo a ricevere il premio dopo Gloria Estefan e Shakira.sarà protagonista di una lunga intervista nella quale si racconterà tra successi e vita privata, ripercorrendo le tappe più significativesua ...