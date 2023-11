Dolly Parton | nel suo nuovo album canta insieme ai Maneskin | i fan impazziscono

I MADNESS tornano alla numero uno nella classifica UK album e vinili

ottiene il suo quinto album nella Top 10 con 'Rockstar ', una raccolta di cover rock con collaborazioni con artisti del calibro di Miley Cyrus, Sting e i Beatles sopravvissuti, Paul ...

Dolly Parton, oltre gli strass c'è di più (i Måneskin, per esempio) Vanity Fair Italia

Jolene di Dolly Parton con i Måneskin è il vero multiverso WIRED Italia

Dolly Parton, oltre gli strass c'è di più (i Måneskin, per esempio)

Nel mondo che non ti aspetti succede che Dolly Parton canti insieme ai Måneskin, addirittura duettando su uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia, Jolene. Non credi possa essere possibile ma, ...

Dolly Parton sings rock version of Jolene with Måneskin

Country legend Dolly Parton sings a rock version of her 1973 smash Jolene with Roman rockers Måneskin on her new album, Rockstar, which came out Friday. It is the first rock track by the 77-year-old m ...