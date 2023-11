“Dobbiamo dire no ai nostri figli | nell’era dei like educarli al fallimento” | la nota per Giulia di una dirigente scolastica

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 25 novembre 2023) "Sono passati pochi giorni dall’uccisione di, l’ennesima vita stroncata dall’amore, un amore malato, non quello vero che, come scrive il suo papà, “non urla...non picchia...non uccide”. Il caso diha smosso le coscienze, ci ha toccato nel profondo per la sua insensatezza, per la sua efferatezza, per il solo fatto di essere uno dei tanti, e ci costringe ad una riflessione attenta e matura su un fenomeno così dilagante da farci avvertire un senso di impotenza e inadeguatezza". Così riflette e scrive in unaperladell'istituto Majorana- Fascitelli di Isernia, Carmelina Di Nezza. L'articolo .