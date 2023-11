Djokovic | «Ho sprecato tre match point | mi prendo le mie responsabilità È colpa mia»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Sinner straordinario, battedopo aver annullato tre. Italia-Serbia 1-1 Jannik Sinner firma un’impresa incredibile in Coppa Davis nella semifinale contro la Serbia. Annulla tree lo batte 7-5 al terzo set. Una partita bellissima, emozionante, giocata alla grandissima dall’italiano che ha raddrizzato la barca e adesso Italia e Serbia se la giocheranno nel doppio. Dopo iannullati,è sparito, è crollato e il serbo è sparito dal campo. Forse non avevamo mai visto Nole spegnersi così. È rimasto impietrito, non ha saputo reagire. A differenza dell’azzurro che ha messo il sigillo su una partita di cui si parlerà a lungo. Poi nel doppio l’Italia asfalta la Serbia ed è finale. Al ...