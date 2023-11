Djimsiti post Atalanta-Napoli | «Sconfitta che brucia Possiamo comunque fare bene»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Le dichiarazioni del difensore dell’dopo lacontro ila Bergamo per 1-2 tra dispiacere e rammarico Ai microfoni di DAZN, il difensore dell’ha voluto parlare dellacontro il. «tantissimo, nel secondo tempo abbiamo gestito moltola gara. Abbiamo fatto l’1-1 e sembrava che potessimoil secondo, poi hanno segnato loro su un nostro errore. La rosa è lunga, c’è molta qualità e ci sono giovani che hanno bisogno di esperienza per migliorare.grandi cose in questo campionato, ma dobbiamo stare attenti. Quest’anno il campionato è molto più equilibrato, ma ...