Disorientato | non ha detto nulla | Turetta davanti all' avvocato | cosa trapela

(Di sabato 25 novembre 2023) È stato fissato per martedì 28 novembre dal gip di Venezia Benedetta Vitolo l'interrogatorio di garanzia per Filippoaccusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. All'interrogatorio sarà presente il pm Andrea Petroni. La presenza della pubblica accusa non è necessaria, ma l'ipotesi è che il magistrato possa chiedere un aggravamento rispetto ai reati contestati, mentre il difensore, l'Giovanni Caruso, potrà chiedere una misura alternativa al carcere o già in questa fase la perizia psichiatrica. Se i legali non avanzeranno istanze, il gip non deve scrivere nessun nuovo provvedimento. C'è stato anche il primo incontro tra lo studente 22enne e Caruso, scelto dalla famiglia in questi giorni e che sarà affiancato, almeno in questo frangente, dall'...