Dieci candele per scaldare l' atmosfera

(Di sabato 25 novembre 2023) Da oltre 50.000 anni, lesono state utilizzate come fonte di luce e per illuminare le festività. La loro storia però non è tutt’ora completamente nota. Si considera che l’uso più antico di una candela appartenga agli antichi egizi che realizzarono torce o fiaccole immergendo l'anima di canne in grasso animale fuso. Una versione, insomma, ben lontana dalla candela che conosciamo oggi. Infatti, sebbene gli egizi usassero legià nel 3.000 a.C., è agli antichi romani che viene generalmente attributo il merito di aver sviluppato la prima candela immergendo ripetutamente papiro arrotolato in grasso fuso o cera d'api. Lecosì ottenute venivano utilizzate per illuminare le loro case, per aiutare i viaggiatori durante la notte e nelle cerimonie religiose. Gli storici hanno però trovato tracce dell’utilizzo di ...