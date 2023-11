Dichiarazione dei redditi 2023 | ultima scadenza | cosa cambia nel 2024

(Di sabato 25 novembre 2023) Il 30 novembre scadono i termini per la presentazione delladei: ecco tutto ciò che c’è da sapere. Il 30 novembre si chiude definitivamente la stagione delladeicon il termine ultimo di presentazione del modello. Questo modello, va ricordato, non serve solo a dichiarare idi

Dichiarazione dei redditi e addizionali Comunali 2023 - quando non si pagano?

Gaza. Festeggiati i prigionieri palestinesi liberati (soprattutto donne e minori). E nonostante 15 mila vittime, la popolazione rimane ...

...da vicino all'uccisionesoldati nemici e osservano le loro lotte nel recuperocorpi e... Laufficiale di Israele ai media occidentali riguardo al cessate il fuoco afferma che ...

Dichiarazione dei redditi e Irap per il non profit: come fare Cantiere Terzo Settore

Dichiarazione dei redditi 2023, ecco l'ultima scadenza Adnkronos

Netanyahu accusa Sanchez di essere amico di Hamas, l’Europa che fa

Il Qatar conferma il rilascio di 13 israeliani, 10 thailandesi e un filippino. Ma Israele gela la pace: “Riprenderemo a combattere” ...

Pubblicità a tutto schermo in Assassin's Creed: Ubisoft chiarisce

Il colosso dei videogiochi ha rilasciato una dichiarazione dopo che alcuni utenti hanno visto le loro partite interrotte da pop-up pubblicitari di Mirage che bloccavano le partite ...